Грузовик попал в ДТП под Петербургом

Грузовик попал в ДТП в закрытой на ремонт части Токсовского тоннеля в Ленинградской области, в результате аварии есть погибшие.

Как 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, один из погибших, предположительно, рабочий.

Данные о ДТП подтвердили в дорожной организации, там уточнили, что авария произошла около 17:30 мск, и добавили, что информация по пострадавшим уточняется.

Ранее в понедельник крупное ДТП произошло в Александро-Невском районе Рязанской области. Там столкнулись легковой автомобиль Opel Mokka и пассажирский автобус Setra, погиб один человек и один пострадал.