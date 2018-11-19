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В Петербурге автомобиль сбил солиста группы «Поющие гитары» и его жену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге автомобиль сбил на пешеходном переходе солиста группы «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его супругу. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает портал 78.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Машина сбила пару на пешеходном переходе у дома № 14 по проспекту Просвещения, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшие были доставлены в больницу, жена артиста находится в тяжелом состоянии. Продюсер музыкальной группы Сергей Дронов просит очевидцев обратиться в правоохранительные органы и помочь в поисках преступника.

12 ноября сообщалось, что на Сахалине автомобиль сбил женщину, которая шла по обочине дороги в попутном движению транспорта направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

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