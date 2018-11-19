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Один человек погиб и один пострадал в ДТП с автобусом под Рязанью

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Крупное ДТП произошло в Александро-Невском районе Рязанской области. На 342-м км автодороги Р-22 Москва–Астрахань столкнулись легковой автомобиль Opel Mokka и пассажирский автобус Setra.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на правоохранительные органы, водитель легковушки, 72-летний житель Калужской области, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, которым управлял 41-летний водитель.

В результате водитель Opel погиб на месте, водитель автобуса получил травмы. Пострадавших среди пассажиров нет.

16 ноября в Доминиканской Республике молодожены из России врезались на машине в отбойник. Девушка погибла на месте, молодой человек скончался в больнице. 

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