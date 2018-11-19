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Грузовик спровоцировал ДТП с 8 машинами на Кубани из-за отказа тормозов

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В Новороссийске проводится проверка по факту ДТП с участием восьми транспортных средств. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

Авария произошла на автодороге из Керчи в Новороссийск. По данным правоохранительных органов, у автомобиля «КамАЗ» произошла неисправность тормозов, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с семью попутными автомобилями. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В аварии пострадал только водитель грузовика, он был доставлен в больницу с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Якутии четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с участием грузовика. Водитель микроавтобуса допустил выезд на встречную полосу при съезде с моста и врезался в стоящий большегруз.

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