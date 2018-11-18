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Один человек погиб и один пострадал в ДТП с автобусом под Тулой

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Фото: 71.mchs.gov.ru
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ДТП с участием рейсового автобуса и еще пяти автомобилей на трассе М-2 в Тульской области унесло жизнь одного человека, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщила пресс-служба управления МВД региона.

«В результате столкновения погиб водитель ВАЗа, также есть информация об одном пострадавшем в салоне автобуса», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что по факту инцидента проводится проверка.

16 ноября два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана. В результате аварии пострадали семь человек.

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