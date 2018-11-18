В Тульской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

В Тульской области в ДТП с участием рейсового автобуса погиб человек. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе М-2. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, после чего еще четыре машины стали участниками ДТП. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, еще один человек, который находился в салоне автобуса, получил травмы.

На данный момент на месте аварии сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность движения.

Ранее в этот же день в ГИБДД назвали число погибших на дорогах с начала года. По словам главы ведомства, с начала года произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек.