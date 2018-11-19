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Граффитистам и уличным художникам разрешили расписывать здания в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Граффитисты и уличные художники Санкт-Петербурга теперь легально смогут расписывать фасады зданий в городе. С местными властями нужно будет согласовать конкретное место. Соответствующее решение приняли в понедельник, 19 ноября, депутаты местного законодательного собрания.

«Нужен баланс между привлекательностью и безопасностью»
Гендиректор парка «Зарядье» Павел Трехлеб — о защите природного оазиса, культурных экспериментах и граффити вблизи Кремля

По словам депутата Дениса Четырбока, законопроект содержит в себе три основных предложения. Первое — предусмотреть в городе перечень мест — здания, объекты, сооружения, — на которых допускается размещение изображений или граффити по упрощенной схеме согласования. Вторая часть сводится к тому, чтобы создать в городе перечень зон, где допускается свободное творчество, если оно не нарушает законодательства России. Третье положение заключается в том, что в проекте прописан запрет на размещение каких-либо изображений или граффити на зданиях и сооружениях, являющихся памятниками наследия и культуры, которые находятся под защитой государства.

По словам парламентария, город устал от постоянных конфликтов между местными жителями, коммунальщиками и граффитистами. Последние несколько лет в Петербурге идет настоящая война: одни рисуют, вторые смывают или закрашивают, а третьи жалуются либо на первых, либо на вторых.

«Чтобы количество конфликтов свести к минимуму, нам нужны четкие и понятные правила, придерживаясь которых, мы могли бы создать еще одно направление, в том числе и туристическое, связанное с уличным искусством», — цитирует Четырбока телеканал «360».

Гендиректор парка «Зарядье» Павел Трехлеб рассказал в интервью «Известиям» 14 ноября о защите природного оазиса, граффити недалеко от Кремля и других культурных экспериментах.

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