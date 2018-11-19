Путина пригласили в Африку

На встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с дипломатами из Африки 19 ноября посол Гамбии Джайноба Ба заявила, что рассчитывает на визит президента России Владимира Путина на африканский континент.

По ее словам, российский лидер уже посещал Северную Африку, был в ЮАР, но не был в других частях континента.

«Мы должны все вместе призвать президента Путина посетить африканский континент, чтобы мы могли укрепить наше сотрудничество, сделать шаг вперед. Поэтому я еще раз хочу повторить свой призыв: я хочу, чтобы президент РФ совершил свой визит в Африку», — приводит «РИА Новости» слова представителя Гамбии, которые были поддержаны аплодисментами других африканских послов.

Володин отметил, что в настоящее время приоритетная задача — развитие межпарламентских связей. При этом он напомнил, что в будущем готовится проведение саммита Россия–Африка, который будет проходить с участием глав государств.

Утром 19 ноября стало известно, что представители 30 стран африканского континента посетят Республику Крым в апреле 2019 года. Делегация в составе более 70 человек, включающая руководителей государств и самопровозглашенных республик, станет одной из главных на V Ялтинском международном экономическом форуме.