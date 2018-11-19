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Самолет Путина приземлился в Стамбуле

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Фото: ТАСС/Гунеев Сергей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что самолет президента страны Владимира Путина приземлился в Стамбуле, где российский лидер вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примут участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока».

Владимир Путин вновь посетит Стамбул
Российский лидер примет участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода «Турецкий поток»

По словам Пескова, событие вводит процесс строительства в финальную стадию. В конце 2019 года трубопровод вступит в эксплуатацию.

Вечером в понедельник, 19 ноября, Путин вернется в Россию, но не в Москву, а в Сочи. Там глава государства проведет серию совещаний по вопросам военного строительства, развития вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в понедельник Песков отметил беспрецедентные сроки реализации проекта «Турецкий поток» и рассказал о перспективах подключения к данному газопроводу стран Европы.

Начало реализации проекта «Турецкий поток» было положено после того, в декабре 2014 года Путин заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год, напоминает «Федеральное агентство новостей».

 

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