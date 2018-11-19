Двух похитительниц младенца из больницы задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали двух женщин, которых подозревают в похищении младенца. Это 36-летняя жительница Узбекистана и ее 55-летняя мать. Решается вопрос об их аресте.

Девочка родилась 20 сентября. Ее мать рожала по чужим документам. После родов у ребенка обнаружили порок сердца и перевели в специализированную клинику. Там новорожденной сделали операцию, после чего она пропала.

Следователи подозревали в совершении преступления женщину, которая была указана в документах в качестве матери. Было установлено, что одна из подозреваемых предоставила в больницу документы на имя соучастницы преступления для того, чтобы потом похитить ребенка.

Ребенка нашли дома у подозреваемых и вернули в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека». Женщинам в ближайшее время должны предъявить обвинения, сообщает телеканал «78».