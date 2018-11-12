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Двухлетний ребенок утонул в бассейне на базе отдыха в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двухлетняя девочка погибла на территории базы отдыха в Московской области. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по региону.

ЧП произошло вечером 11 ноября на базе отдыха «Северка» в деревне Никольское Раменского района области. Семья из Таджикистана приехала на базу вместе с двумя малолетними детьми. Известно, что на территории России иностранцы находились без регистрации.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», предварительно установлено, что мать девочки отпустила ее гулять со знакомой женщиной. Через некоторое время она вышла проверить, как дела у дочери, и увидела женщину, с которой ее отпустила. Та рассказала, что привела ребенка к дому и ушла.

Девочку начали искать, и 28-летний отец нашел ее в наполненном бассейне без признаков жизни, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека по неосторожности, передает телеканал «360». Следователи изъяли документацию, касающуюся базы отдыха. В настоящее время они устанавливают ответственных за технику безопасности на объекте, а также допрашивают граждан, арендующих жилье на территории базы.

Ранее 12 ноября сообщалось, что в Бурятии девочка утонула в баке с водой.

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