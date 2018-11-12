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В Бурятии девочка утонула в баке с водой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В одном из поселков Бурятии погибла малолетняя девочка. По предварительным данным, она утонула в банном баке с водой. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в поселке Усть-Баргузин в минувшую субботу. Следователи установили, что 21-летняя мать занесла в дом металлический бак, чтобы он не лопнул при замерзании.

Затем женщина вышла со двора и отсутствовала не дольше 15 минут. Вернувшись, она обнаружила девочку мертвой в банном баке. Женщина вызвала врачей и попыталась привести дочь в чувства, однако реанимация оказалась безрезультатной.

По версии следствия, девочка, которая недавно научилась ходить, уронила свою игрушку в бак, попыталась ее достать, упала в воду и захлебнулась.

«Подобные несчастные случаи с детьми, к сожалению, не редки. Мы вновь призываем родителей и тех, кому доверены дети, быть более бдительными с ними, не оставлять малышей без присмотра, особенно в тех местах, где существует риск для их жизни и здоровья», — напомнили в ведомстве.

7 ноября в SPA-комплексе в Серпуховском районе Подмосковья едва не утонула пятилетняя девочка. Ребенка с признаками утопления вытащили из воды и доставили в больницу. Врачи оказали ей помощь и выписали пострадавшую в тот же день. По данному факту возбудили уголовное дело.

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