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В Чувашии ребенок утонул в бассейне

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка в бассейне спортивной школы. Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

Мальчик пришел в бассейн вместе с отцом утром 17 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета. Мужчина ждал его в холле. Около 10:30 ребенок ушел под воду. Другие посетители увидели это и вытащили его, но реанимировать ребенка не удалось.

15 ноября в Первомайском районе Оренбургской области два восьмилетних школьника утонули в реке. Они вышли на лед, но он оказался тонким и не выдержал их веса.

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