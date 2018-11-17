В Чувашии ребенок утонул в бассейне

В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка в бассейне спортивной школы. Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

Мальчик пришел в бассейн вместе с отцом утром 17 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета. Мужчина ждал его в холле. Около 10:30 ребенок ушел под воду. Другие посетители увидели это и вытащили его, но реанимировать ребенка не удалось.

15 ноября в Первомайском районе Оренбургской области два восьмилетних школьника утонули в реке. Они вышли на лед, но он оказался тонким и не выдержал их веса.