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Два автомобиля провалились под землю в Уфе

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Фото: МЧС РФ
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В Уфе в результате прорыва трубы водоснабжения и последующего размытия грунта в яму провалились два автомобиля. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В городе Уфе, мкр. Нижегородка, в 3 м от дома № 7 по улице Болотной произошел провал грунта, яма размерами 10 м на 10 м, глубиной — 1,5 м. В результате провала в яме оказались две автомашины», — рассказали в МЧС.

На данный момент два пострадавших автомобиля — ВАЗ-2109 и Peugeot — удалось извлечь на поверхность. Угрозы нарушения конструкций ближайшего жилого дома спасатели не обнаружили. 

12 ноября стало известно, что в китайской провинции Ганьсу тротуар провалился прямо под пешеходами. В результате инцидента с различными переломами была госпитализирована женщина.

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