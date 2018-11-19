Два автомобиля провалились под землю в Уфе

В Уфе в результате прорыва трубы водоснабжения и последующего размытия грунта в яму провалились два автомобиля. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В городе Уфе, мкр. Нижегородка, в 3 м от дома № 7 по улице Болотной произошел провал грунта, яма размерами 10 м на 10 м, глубиной — 1,5 м. В результате провала в яме оказались две автомашины», — рассказали в МЧС.

На данный момент два пострадавших автомобиля — ВАЗ-2109 и Peugeot — удалось извлечь на поверхность. Угрозы нарушения конструкций ближайшего жилого дома спасатели не обнаружили.

12 ноября стало известно, что в китайской провинции Ганьсу тротуар провалился прямо под пешеходами. В результате инцидента с различными переломами была госпитализирована женщина.