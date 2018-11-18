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Бард Борис Полоскин скончался в Санкт-Петербурге

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Фото: commons.wikimedia.org
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Советский и российский автор-исполнитель и поэт Борис Полоскин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет. Об этом сообщил клуб авторской песни «Восток». Полоскин был одним из его основателей.

Отмечается, что Полоскин умер после тяжелой болезни. Дата и место похорон барда неизвестны.

Борис Полоскин родился 18 февраля 1932 года в Ленинграде. Он окончил Политехнический институт со специальностью «инженер-исследователь». Полоскин работал в физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе, Академии методов и техники управления Санкт-Петербурга и в Военмехе.

Полоскин играл на гитаре с семью струнами и занимался творчеством с 1956 года. Он входил в состав жюри нескольких Грушинских фестивалей. Песня Полоскина «Музыка ждет» стала гимном клуба «Восток». Полоскин передал свою гитару в музей политической истории России в 2005 году. На ней играл Владимир Высоцкий во время выступления в «Востоке» в 1967 году.

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