Трамп раскрыл подробности разговора с Обамой в 2017 году

Бывший американский президент Барак Обама при передаче дел Дональду Трампу в начале 2017 года назвал КНДР самой серьезной угрозой для США. Эту подробность Трамп раскрыл во время интервью телеканалу Fox News.

В это же время нынешний президент США выразил удовлетворение тем, что решился на проведение встречи с Ким Чен Ыном.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав США и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В середине ноября The New York Times и ряд других СМИ сообщили о наличии у КНДР около десяти тайных баз, на которых якобы размещены баллистические ракеты, что противоречит утверждениям президента Дональда Трампа о сворачивании Пхеньяном ядерной и ракетной программ. 13 ноября Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что у КНДР есть секретные базы.

16 ноября стало известно, что Пхеньян успешно протестировал «ультрасовременное» тактическое оружие, которое разрабатывалось специалистами в течение долгого времени. За ходом испытаний следил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.