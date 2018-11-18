СМИ узнали новые подробности о подорвавшейся в Чечне смертнице

Смертница, взорвавшая себя у КПП в Чечне, получила свидетельство о рождении в Адыгее, однако никогда не проживала в республике. Об этом в воскресенье, 18 ноября, рассказали ТАСС в МВД по Адыгее.

«Она родилась в Адыгее, ее мать была здесь проездом, здесь девочке выдали свидетельство о рождении, и мать уехала», — пояснили в ведомстве.

По заявлению источника ТАСС в правоохранительных органах, погибшая в последнее время проживала в Дагестане.

17 ноября около 16:00 в Старопромысловском районе Грозного женщина подорвала себя около КПП. Она привела в действие взрывное устройство после того, как сотрудники правоохранительных органов решили проверить ее документы, а после обнаружения бомбы попытались ее задержать. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». На следующий день они установили личность смертницы. Ею оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова.