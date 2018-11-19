Президент России Владимир Путин 19 ноября вместе со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле. Речь, по всей видимости, идет о второй нитке газопровода — укладка первой была окончена в апреле. В ближайшее время в Турции завершится строительство приемного терминала, после чего начнутся пуско-наладочные работы. В эксплуатацию обе ветки должны быть сданы до конца 2019-го.

Уже в новом году Турция сможет расширить потребление голубого топлива: нить «Турецкого потока» даст стране 15,75 млрд дополнительных кубометров газа в год. В совокупности с мощностями «Голубого потока» страна сможет увеличить поставки российского газа до 31,75 млрд куб. м. Наличие надежных источников энергии и развитой энергоинфраструктуры даст импульс для развития экономики Турции и привлечения инвестиций в регион.

При этом более значимой для страны может стать вторая нить «Потока», которая позволит осуществлять поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы, что делает Турцию важным энергетическим хабом для Европы и меняет ее геостратегическое положение.

Основное преимущество от реализации этого проекта для России заключается в возможности диверсифицировать маршруты экспорта газа в европейские страны. Как мы знаем, основные поставки сейчас осуществляются посредством «Северного потока» и газотранспортной системы, проходящей через территорию Украины. И именно экспорт через соседнее государство несет в себе большие риски, связанные с политикой киевских властей и высокой степенью износа ГТС Украины, которая фактически находится в аварийном состоянии. В ближайшие годы «Нафтогаз» не намерен проводить ремонт этой системы, как и участвовать в ее модернизации. По мнению украинской стороны, это должно происходить за счет поставщика газа — «Газпрома».

В России с таким положением дел мириться не намерены: одной из целей реализации «Турецкого потока» является как раз частичное решение этой проблемы. Хотя полностью разрешить ее поможет, пожалуй, только завершение строительства «Северного потока – 2».

Кроме диверсификации маршрутов транспортировки газа, поставки по «Турецкому потоку» позволят «Газпрому» увеличить долю на европейском рынке, в ближайшие годы приблизив ее к 35–35,5%, а также на рынке Турции, где Россия и так является лидирующим поставщиком (доля РФ на газовом рынке Турции составляет порядка 55%).

Говоря о преимуществах «Турецкого потока» для России, важно сказать и о высоком уровне конкуренции в данном регионе: на выход в Европу через Турцию претендуют Азербайджан и Туркменистан. Если перспективы поставок из Туркменистана по ряду объективных причин пока туманны, то экспорт азербайджанского газа — уже реальность. Речь идет о газопроводе TANAP (Трансанатолийский газопровод), который является частью Южного газового коридора и пролегает по территории Турции, примыкая к греческой границе, как и «Турецкий поток».

Мощность TANAP составляет 16 млрд куб. м газа в год, однако на европейский рынок будет уходить только 10 млрд из них — остальной объем предназначен для турецких потребителей. Поставки газа на границу с Грецией запланированы на середину 2019 года, но в реальности они вряд ли начнутся раньше 2020-го. Если не произойдет никаких задержек, Россия начнет подавать газ немного раньше. На первом этапе страны будут конкурировать за рынок Греции и Италии: инфраструктура государств Юго-Восточной Европы пока не готова принимать по новому маршруту ни азербайджанский, ни российский газ.

В этой борьбе основным преимуществом «Турецкого потока» будут мощности и более ранний ввод в эксплуатацию. Кроме того, Россия готова предоставить европейцам большие объемы газа. А после полного завершения строительства «Турецкого потока» дальнейший успех нашей страны на европейском рынке будет зависеть от сроков реализации «Северного потока – 2», строительство которого уже идет.

Автор — заместитель директора аналитического департамента Альпари

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