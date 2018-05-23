Президент России Владимир Путин встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Главы государств обсуждали возможность для восстановления диалога между странами и углубления экономического сотрудничества. При этом днем ранее Радев в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым выразил надежду на то, что вопрос о прямых поставках газа из России через Черное море будет пересмотрен.

В прошлом София уже отказалась от своего участия в проекте «Южный поток», как раз предполагавшего прямые поставки российского газа в Болгарию через Черное море. После чего «Южный поток» отменили. Он в своем сокращенном варианте превратился в «Турецкий поток»: в случае прокладки двух ниток магистраль предусматривает поставки на рынки Турции, Балкан и Южной Европы. Но всё же к словам Радева стоит прислушаться.

С точки зрения России Болгария отказалась от гарантий прямых поставок газа (с исключением транзитных рисков из-за третьих стран), хотя украинский транзит прерывался в 2006 и 2009 годах, что напрямую сказывалось на энергоснабжении страны, когда газа банально не хватало. Также Болгария отказалась и от инвестиций «Газпрома» в свою газотранспортную инфраструктуру, и самое главное — от примерно $800 млн в год транзитного дохода.

С точки зрения Болгарии необходимость сохранения политической лояльности и субординации в отношении политических партнеров из Брюсселя и Вашингтона — которым кровь из носу нужно было сорвать «Южный поток» — оказалась важнее. Болгария, не допустившая строительство своего участка «Южного потока», могла рассчитывать взамен на сохранение субсидий из фондов ЕС на сельское хозяйство, хотя, строго говоря, при более-менее рациональной политической игре можно было получить и транзитные доходы, и субсидии ЕС.

Что касается собственно энергетической альтернативы «Южному потоку», то и она не выглядит идеальной. Болгария намерена получать газ из Азербайджана через газопровод TANAP, однако для Болгарии там зарезервирована мощность всего в 1 млрд кубометров в год, чего не хватит даже для собственного потребления (почти 3 млрд кубометров в год), не говоря уже о рисках для азербайджанской добычи из-за перманентно готового к «разморозке» военного карабахского конфликта.

Можно ожидать в перспективе подключение к TANAP газа из Иракского Курдистана, Израиля, Ирана и Кипра, но к каждой из этих сторон есть вопросы. Группы иракских курдов перманентно находятся в состоянии гражданской войны и между собой, и с правительством Ирака, и с иными игроками, Иран вот-вот может вновь оказаться под масштабными санкциями и давлением США. Что касается будущего израильско-турецкого газового сотрудничества, то имеет смысл вспомнить недавние красочные эпитеты президента Эрдогана насчет правительства Израиля. Кипр также является заложником сложных отношений с Турцией из-за проблемы Северного Кипра.

Есть вариант с получением газа (регазифицированного СПГ) из Греции через интерконнектор, а также из Румынии, однако экономическая привлекательность этого топлива под вопросом. Тем более маловероятным в этом сценарии оказывается возможность заработать на реверсе, это явно не те $800 млн в год, которые можно было получить от России.

Тем не менее Болгария всё же может быть транзитной страной: если она станет участником газопроводов, которые станут ответвлениями от второй нитки «Турецкого потока». Здесь шансы есть, именно поэтому слова болгарского президента стоит воспринимать положительно. Пусть выгода для Болгарии будет и меньше, чем от «Южного потока», но это лучше, чем ничего. России сотрудничество с этой балканской страной тоже нужно. Ведь даже относительно продвинутые с точки зрения обязательств российские договоренности с той же Венгрией или Сербией нельзя реализовать без забора газа в Болгарии или Греции (эти две страны граничат с Турцией). 5 марта 2018 года сербская компания Gastrans (прежнее название South Stream Serbia) объявила «открытый сезон» сбора необязывающих заявок на мощности газопровода-перемычки из Болгарии через Сербию в Венгрию. Перемычка должна заработать в 2019 году. Это позитивный знак.

России была бы очень на руку позиция крупных европейских компаний, если бы они заявили свою поддержку строительству инфраструктуры для получения газа из «Турецкого потока» — в том числе через Болгарию. И определенные подвижки здесь есть. Так, весной 2018 года главы Eni Клаудио Дескальци и CEO Snam Марко Альвера осторожно заявили, что могут рассмотреть возможность участия в проекте продления «Турецкого потока» из Болгарии в Австрию. Гарантий здесь нет, но с учетом новой риторики болгарских властей есть повод для оптимизма.

Автор — ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

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