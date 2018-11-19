Небо залива: сможет ли Россия расширить продажи своего оружия

В Бахрейне завершился очередной авиасалон — Bahrain International Air Show – 2018 (BIAS). Среди прочих стран в выставке участвовала и Россия. «Известия» изучили перспективы российских поставщиков вооружения и военной техники на рынке Бахрейна в частности и стран залива в целом.

Название обязывает

В имени бахрейнского форума содержится слово «шоу», и оно было отработано сполна — в летной программе участвовали три пилотажные группы: эмиратская «Аль Фурсан», итальянская легенда «Фречче Триколори» (обе группы выступают на учебно-тренировочных машинах MB-339) и отечественные «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ. Кроме того, выступали «Еврофайтеры» демонстрационной группы британских королевских ВВС и, разумеется, американцы. Для последних выставка была фактически поводом еще раз продемонстрировать свое присутствие в регионе — в шоу задействовали в основном строевые машины, выполняющие задачи в рамках ближневосточного конфликта: истребители F-15E и F-16C ВВС США и внушительную группу авиации морской пехоты и флота — истребитель AV-8B «Си Харриер», вертолеты MH-53Е, конвертопланы V-22.

бахрейн Пилотажная команда «Фречче Триколори» во время выступления на Bahrain International Air Show – 2018 на авиабазе Сахир к югу от Манамы Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В шоу участвовали также и гражданские самолеты — самым эффектным стал пролет внушительного DHL'овского грузовика A-300-600RF в окружении легких спортивных машин. Переоборудованный для перевозки грузов лайнер разработки 1960–1970-х годов, конечно, ни разу не новинка, но участием в шоу логистики просто обозначали свое присутствие в «домашнем» для них Бахрейне, где находится один из хабов компании.

Со стороны России в гражданской части выставки ожидаемо участвовал «Суперджет» в варианте с увеличенной дальностью полета: лайнер SSJ-100-95LR авиакомпании «Ямал» прилетел на выставку за сутки до ее начала и стал одной из главных звезд — удостоившись личного посещения короля.

Что возьмут?

Можно отметить, что кроме «Русских витязей», традиционно украшающих собой небо BIAS, за исключением выставки 2016 года, когда они не смогли прибыть в страну из-за дипломатического кризиса в отношениях Бахрейна и Ирана, Россия никакой военной техники живьем не привезла. Более того, не было и стенда «Рособоронэкспорта» — честь представлять Россию в выставочном зале выпала космическому АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева».

бахрейн Пилотажная группа «Русские витязи» Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Делать из этого вывод, что Россия «сдает местный рынок», было бы неверно. Необходимо понимать, что за редкими исключениями оружейный рынок нефтяных монархий залива исходно ориентирован на западного производителя: США и страны ЕС. Исключения редки и касаются в основном узкого сектора: стрелкового оружия, техники сухопутных войск и систем ПВО малой дальности. Наиболее дорогостоящие вещи — включая боевые самолеты, корабли и системы ПВО средней и большой дальности — исторически закупаются странами залива на Западе, и вокруг этих закупок уже сложилась своя традиция, включая периодические громкие коррупционные скандалы.

Некоторое время назад, однако, возникли надежды, что «Рособоронэкспорт» сумеет выйти на рынок стран залива с дорогостоящей техникой: речь шла о вероятной закупке истребителей Су-35 для ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и зенитных ракетных систем С-400 для Саудовской Аравии. Новостей по этим сделкам, однако, давно не было, и есть подозрение, что они могут не состояться — в том числе и в силу американских санкций.

Говорить о потерях в этом случае вряд ли имеет смысл: трудно потерять то, чего не имел. Скорее, речь идет о сохранении имеющихся позиций.

Высочайшее внимание

В случае с Бахрейном, однако, позиции могут и улучшиться — впрочем, не за счет военной техники. Не исключено, что России удастся включить Бахрейн в свою космическую орбиту — во всяком случае, внимание к российским возможностям в этой области страна демонстрирует не первый год.

Наиболее интересно с учетом стремления России расширить свое присутствие на рынке коммерческой авиации было бы оценить шансы «Суперджета» — особенно с учетом королевского визита на борт. Можно гадать, решил ли Малик аль Бахрейн шейх Хамад ибн Иса Аль Халифа посетить российский самолет самостоятельно или на это решение монарха навел пришедший вместе с ним на выставку глава Чечни Рамзан Кадыров, однако личное внимание лиц, принимающих решения в этом регионе, всегда стоило дорого.

бахрейн Самолет Sukhoi Superjet 100 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Впрочем, даже при самом удачном исходе не стоит рассчитывать, что «Суперджеты» закупит флагманский перевозчик Бахрейна — авиакомпания Gulf Air, однако поставка пары бортов для личного королевского авиаотряда Amiri Royal Flight более вероятна и станет в случае успеха неплохим стартовым заказом для региона.

Что касается чисто военной техники, то здесь вероятность каких-то крупных закупок не слишком велика. Учитывая небольшие размеры королевства, имеющийся набор сухопутной техники выглядит вполне достаточным. Вместе с тем вероятность повторения внутренних конфликтов наподобие шиитского восстания времен «арабской весны» говорит о возможной заинтересованности Бахрейна в закупках систем безопасности и полицейского снаряжения. Учитывая внимание, которое этому направлению сегодня уделяют в «Рособоронэкспорте», успех в этом направлении представляется куда более вероятным.