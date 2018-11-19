Небо залива: сможет ли Россия расширить продажи своего оружия
В Бахрейне завершился очередной авиасалон — Bahrain International Air Show – 2018 (BIAS). Среди прочих стран в выставке участвовала и Россия. «Известия» изучили перспективы российских поставщиков вооружения и военной техники на рынке Бахрейна в частности и стран залива в целом.
Название обязывает
В имени бахрейнского форума содержится слово «шоу», и оно было отработано сполна — в летной программе участвовали три пилотажные группы: эмиратская «Аль Фурсан», итальянская легенда «Фречче Триколори» (обе группы выступают на учебно-тренировочных машинах MB-339) и отечественные «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ. Кроме того, выступали «Еврофайтеры» демонстрационной группы британских королевских ВВС и, разумеется, американцы. Для последних выставка была фактически поводом еще раз продемонстрировать свое присутствие в регионе — в шоу задействовали в основном строевые машины, выполняющие задачи в рамках ближневосточного конфликта: истребители F-15E и F-16C ВВС США и внушительную группу авиации морской пехоты и флота — истребитель AV-8B «Си Харриер», вертолеты MH-53Е, конвертопланы V-22.
Пилотажная команда «Фречче Триколори» во время выступления на Bahrain International Air Show – 2018 на авиабазе Сахир к югу от Манамы
В шоу участвовали также и гражданские самолеты — самым эффектным стал пролет внушительного DHL'овского грузовика A-300-600RF в окружении легких спортивных машин. Переоборудованный для перевозки грузов лайнер разработки 1960–1970-х годов, конечно, ни разу не новинка, но участием в шоу логистики просто обозначали свое присутствие в «домашнем» для них Бахрейне, где находится один из хабов компании.
Со стороны России в гражданской части выставки ожидаемо участвовал «Суперджет» в варианте с увеличенной дальностью полета: лайнер SSJ-100-95LR авиакомпании «Ямал» прилетел на выставку за сутки до ее начала и стал одной из главных звезд — удостоившись личного посещения короля.
Что возьмут?
Можно отметить, что кроме «Русских витязей», традиционно украшающих собой небо BIAS, за исключением выставки 2016 года, когда они не смогли прибыть в страну из-за дипломатического кризиса в отношениях Бахрейна и Ирана, Россия никакой военной техники живьем не привезла. Более того, не было и стенда «Рособоронэкспорта» — честь представлять Россию в выставочном зале выпала космическому АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева».
Пилотажная группа «Русские витязи»
Делать из этого вывод, что Россия «сдает местный рынок», было бы неверно. Необходимо понимать, что за редкими исключениями оружейный рынок нефтяных монархий залива исходно ориентирован на западного производителя: США и страны ЕС. Исключения редки и касаются в основном узкого сектора: стрелкового оружия, техники сухопутных войск и систем ПВО малой дальности. Наиболее дорогостоящие вещи — включая боевые самолеты, корабли и системы ПВО средней и большой дальности — исторически закупаются странами залива на Западе, и вокруг этих закупок уже сложилась своя традиция, включая периодические громкие коррупционные скандалы.
Некоторое время назад, однако, возникли надежды, что «Рособоронэкспорт» сумеет выйти на рынок стран залива с дорогостоящей техникой: речь шла о вероятной закупке истребителей Су-35 для ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и зенитных ракетных систем С-400 для Саудовской Аравии. Новостей по этим сделкам, однако, давно не было, и есть подозрение, что они могут не состояться — в том числе и в силу американских санкций.
Говорить о потерях в этом случае вряд ли имеет смысл: трудно потерять то, чего не имел. Скорее, речь идет о сохранении имеющихся позиций.
Высочайшее внимание
В случае с Бахрейном, однако, позиции могут и улучшиться — впрочем, не за счет военной техники. Не исключено, что России удастся включить Бахрейн в свою космическую орбиту — во всяком случае, внимание к российским возможностям в этой области страна демонстрирует не первый год.
Наиболее интересно с учетом стремления России расширить свое присутствие на рынке коммерческой авиации было бы оценить шансы «Суперджета» — особенно с учетом королевского визита на борт. Можно гадать, решил ли Малик аль Бахрейн шейх Хамад ибн Иса Аль Халифа посетить российский самолет самостоятельно или на это решение монарха навел пришедший вместе с ним на выставку глава Чечни Рамзан Кадыров, однако личное внимание лиц, принимающих решения в этом регионе, всегда стоило дорого.
Самолет Sukhoi Superjet 100
Впрочем, даже при самом удачном исходе не стоит рассчитывать, что «Суперджеты» закупит флагманский перевозчик Бахрейна — авиакомпания Gulf Air, однако поставка пары бортов для личного королевского авиаотряда Amiri Royal Flight более вероятна и станет в случае успеха неплохим стартовым заказом для региона.
Что касается чисто военной техники, то здесь вероятность каких-то крупных закупок не слишком велика. Учитывая небольшие размеры королевства, имеющийся набор сухопутной техники выглядит вполне достаточным. Вместе с тем вероятность повторения внутренних конфликтов наподобие шиитского восстания времен «арабской весны» говорит о возможной заинтересованности Бахрейна в закупках систем безопасности и полицейского снаряжения. Учитывая внимание, которое этому направлению сегодня уделяют в «Рособоронэкспорте», успех в этом направлении представляется куда более вероятным.