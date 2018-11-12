Стращай, оружие: что показали в Чжухае

Завершающаяся выставка Airshow China – 2018, проходящая в Чжухае, оказалась богата на интересные, необычные, а местами и эксцентричные новинки. «Известия» постарались собрать для читателей в один виртуальный павильон главные экспонаты.

Airshow China — главная военная выставка Китая, на которой активно представляется не только авиационная, но и сухопутная техника. Проходит она с 1996 года по четным годам в городе Чжухай, специальной экономической зоне, расположеной неподалеку от Макао и Гонконга.

китай_выставка Макет CR929 Фото: пресс-служба ОАК

Главной премьерой для России на Airshow China стала демонстрация полноразмерного макета салона перспективного пассажирского лайнера CR929, создаваемого совместного с Китаем. Ранее известный под тяжеловесной аббревиатурой ШФДМС (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет) проект стартовал в 2014 году и этим летом прошел стадию согласования первоначального облика, до конца следующего года должно быть завершено эскизное проектирование.

Для России CR929 — это возможность завершить основную линейку пассажирских самолетов, в которой уже есть ближнемагистральный Superjet 100 и скоро должен встать на линии среднемагистральный МС-21. Большим подспорьем является наличие готового крупного рынка в виде авиакомпаний Китая и близких к нему стран — не секрет, что создавая в целом хорошие пассажирские самолеты, Россия традиционно испытывает проблемы с продажей их куда-то, кроме Аэрофлота и субсидируемых государством авиакомпаний, так как мировой рынок прочно поделен между Boeing и Airbus.

китай_выставка Макет салона пассажирского лайнера CR929 Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В случае с Superjet надо было до недавнего времени добавлять «или между Embraer и Bombardier», но американский и европейский гиганты исправили это, поглотив специализирующихся на региональниках бразильцев и канадцев.

Для Китая — возможность с помощью российской инженерной школы создать пассажирский самолет, который будет соответствовать мировым стандартам качества. У самостоятельных разработок Поднебесной с этим проблемы, по крайней мере, у регионального ARJ21, который, хотя и давно прошел испытания и имеет теоретически большой портфель заказов, выпускается в единичных экземплярах. Условный китайский одноклассник МС-21 — C919 — проходит сейчас испытания параллельно с российским аналогом.

китай_выставка Кабина пилота в макете самолета CR929 Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На выставке был показан макет, демонстрирующий концептуальную компоновку рабочих мест экипажа, а также трех классов. Комфорт экономкласса подается как одно из преимуществ проекта. Первый полет планируется до конца 2022 года, выход на линии в 2025–2027 годах. Производиться самолет будет совместно: из основного стоит отметить производство крыла в России, фюзеляжа, окончательную сборку в Китае и двигатели, закупаемые на первом этапе на Западе.

К другим свежим примерам сотрудничества России и Китая, которое сосредоточено в основном, конечно, в военной области, стоит отнести заключение контракта на 20 легких вертолетов «Ансат» для Ассоциации медицины катастроф Китая.

Верткий дракон

В рамках летной программы выступали китайские пилотажные группы, в частности гости МАКСа — главная группа ВВС НОАК «Первое августа», но «украли» летную программу любимые детища китайского авиапрома: истребители национальной разработки J-10 и J-20, четвертого и пятого поколения соответственно. Примечательно, что истребители семейства J-11/16, прямые потомки Су-27, на выставке вживую не показали.

китай_выставка J-10 выполняет «кобру Пугачева» Фото: REUTERS

Особо впечатляющую программу выдал одиночный J-10, участвующий в испытаниях оснащенного соплом с управляемым вектором тяги (УВТ) собственного двигателя WS-10. Китаец исполнил фигуры, традиционные для более тяговооруженных двухдвигательных российских «Сухих»: «кобру Пугачева» и управляемый плоский «штопор». Серийные «пиратские копии» Су-27 уже полностью перешли на WS-10 (на перспективных модификациях стоит ожидать оснащения их двигателями с УВТ), а однодвигательный и, как следствие, более требовательный к надежности начал оснащаться им только недавно. Таким образом, в ближайшее время зависимость китайцев от российских двигателей еще более снизится.

Пилотаж J-20 не был столь шокирующим, хотя была показана неплохая динамика и углы атаки. Подобно российскому собрату — Су-57, китайский истребитель пятого поколения сейчас ожидает доведения до ума двигателей «второго этапа», которые должны обеспечить заданные характеристики. Однако в отличие от России Китай уже ведет мелкосерийное производство и поставки J-20 в ВВС, для начала освоения летным и наземным персоналом выпущено не менее 30 штук.

«Стелс», но маленький

Если будущее истребительной авиации Китая связано с J-20, то бомбардировочной — с перспективным бомбардировщиком H-20. Долгое время он носил полумифический статус, только недавно его индекс был подтвержден официально.

Его презентация в том или ином виде пока ожидается в следующем году по случаю юбилея: 70 лет КНР и, как следствие, — ВВС НОАК. Но таинственный макет «летающего крыла» на стенде китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) пробудил надежды, что в этом году покажут хотя бы аутентичный макет. Однако когда покровы были сорваны, оказалось, что это очередной беспилотник-«невидимка», представленный под индексом CH-7.

Однако машина далеко не рядовая. Судя по виду, характеристикам и позиционированию, это творчество по мотивам программы создания малозаметного разведывательно-ударного БПЛА по программе UCLASS, которая должна была дать американскому флоту, вероятно, наиболее продвинутый современный беспилотник.

С ней прямо ассоциируется проходивший испытания на авианосцах прототип – демонстратор технологий Northrop Grumman X-47B, но в китайском макете угадывается не только он, но и оставшийся в проекте Sea Ghost фирмы Lockheed Martin. США в начале 2016 года резко изменили условия конкурса и фактически значительно их упростили, сведя задачи для БПЛА в первую очередь к заправке в воздухе истребителей. Китайцы же, похоже, планируют реализацию задумки в первоначальном виде, причем, судя по видеороликам, в перспективе и в палубном варианте.

До постановки на вооружение CH-7 явно еще далеко, но в реализуемости проекта сомневаться не приходится: китайские успехи в области беспилотников не перестают удивлять. Достаточно сказать, что их ударные БПЛА стали вторыми в мире, которые получили боевое крещение (в составе ВВС Ирака в ходе боев с ИГИЛ, запрещенной в РФ организацией). Кроме того, прототипы БПЛА схемы «летающее крыло» отрабатываются китайскими инженерами уже давно.

Беспилотный соглядатай

Другим примером новаторства в БПЛА-строении стал представленный на выставке уже в статусе проходящего летные испытания JY-300. В профильной прессе его называли ни много ни мало первым в мире беспилотником дальнего радиолокационного обнаружения. Отчасти это преувеличение — радары в подвесных контейнерах несут и американские Reaper, да и дальним обнаружение вряд ли является, т.к. ограничение по массе и энергообеспечению не позволит разместить мощный радар. Но сам по себе БПЛА, способный осуществлять длительное (для такой размерности сутки в воздухе — не предел) радиолокационное наблюдение над заданным районом с помощью встроенной станции, разумеется, полезен.

Вообще, беспилотников на выставке было представлено великое множество: бесчисленные мультикоптеры, в том числе и вооруженные, мини-вертолеты с ПТРК или патрульные, конвертопланы, беспилотные наземные тачанки и даже переделанные в транспортные беспилотники легкие самолеты. Всех их перечислять при общем обзоре не имело бы смысла, да и большинство из них канет в Лету, не сумев заинтересовать покупателя.

Колесница Марса

Не воздушной техникой единой. Большое внимание привлек экспонат, который сразу окрестили китайской боевой машиной поддержки танков — созданную на базе устаревшего танка Type 59 машину под индексом QN-506. Однако названная создателями «новым королем сухопутной войны» машина оказалась куда большим чем просто старым танком оснащенным боевым модулем от БМП.

китай_выставка Боевая машина огневой поддержки QN-506 Фото: sina.com

Машина вооружена буквально до надгусеничных полок — 30-миллиметровая пушка, 7,62-миллиметровый пулемет, 4 ПТУР QN-502, 20 управляемых ракет калибра 70 мм, четыре дрона-камикадзе S570 за башней, противопехотные направленные «картечницы» над гусеницами с дальностью гарантированного поражения около 5 м (sic!) и мультикоптер для разведки. При этом заявлено, что масса составляет около 30 т, что на 5–6 т меньше, чем оригинальный танк, то есть резерв для усиления бронирования заложен изначально.

Хотя перспективы подобной эксцентричной боевой машины неясны, простор инженерной фантазии впечатляет, и тут китайцев никто не может упрекнуть в слепом копировании. Скорее можно упрекнуть в нерациональности увешивания устаревшего танка такой горой современного высокоточного вооружения, но не исключено, что выбор шасси тут был обусловлен в первую очередь тем, что создатель — фирма, специализирующаяся на производстве тепловизоров, просто раздобыла для демонстрации концепции платформу подешевле.

Ложный ЗРК

Еще одной машиной, которая оказалась совсем не тем, чем кажется, стал ракетный комплекс WS-600L. По внешнему виду он однозначно напоминал очередной клон-потомок С-300, но оказалось, что внутри контейнеров не зенитные, а оперативно-тактические ракеты, возможно, с радиолокационными ГСН, обеспечивающими возможность поражения морских целей.

китай_выставка WS-600L Фото: Михаил Жердев

Противокорабельный «Искандер»

В отличие от предыдущей ракеты, CM-401 ориентируется в первую очередь на поражение морских целей и явно оснащена радиолокационной ГСН. Самоходная пусковая установка несет две ракеты с дальностью, заявленной из соображений режима контроля за ракетными технологиями, в 290 км, но реально, вероятно, несколько большей.

китай_выставка CM-401 Фото: Михаил Жердев

Подобная баллистическая цель является сложной для перехвата современными корабельными средствами ПВО, и если китайцам удастся довести ее до ума, в первую очередь, в области помехозащищенности ГСН, то они получат грозное средство береговой обороны. В целом, учитывая политическую обстановку, эта тема актуальна для Китая, так, для примера, уже параллельно идет оперативное развертывание береговых комплексов с сверхзвуковыми тяжелыми ПКР YJ-12 с дальностью около 500 км.

С корабля на бал

Одной из систем, привлекших большое внимание еще до начала выставки, стала 76-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка JRVG-1. Немудрено — трудно не заметить корабельную артустановку, размещенную на пятиосном шасси.

китай_выставка JRVG-1 Фото: Михаил Жердев

Вероятно, в первую очередь это средство ПВО, но подобно корабельным предкам, она пригодна для поражения широкого спектра целей. Судя по всему, это также инициативная разработка, призванная заинтересовать заказчика, но с крупнокалиберными ЗСУ китайцы экспериментируют давно, и интерес к теме, вероятно, серьезный.

китай_выставка Модуль китайской космической станции Фото: REUTERS

Заканчивая на более мирной ноте, хотелось бы отметить космическую экспозицию, центром которой был макет базового модуля планируемой к строительству китайской национальной орбитальной станции. Запуск явно напоминающего «Салюты» и «Мир» «Тяньхэ» планируется в 2020 году.