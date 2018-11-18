Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Гололедица и небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, 18 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ночью возможно похолодание до минус трех градусов.

«Днем облачно, небольшие и умеренные осадки. Ветер слабый», –– приводит прогноз синоптиков «Газета.ру».

17 ноября в МЧС предупредили жителей столичного региона о возможном налипании снега на провода. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать дистанцию на дорогах.

В начале следующей недели в Москву и Подмосковье придут похолодание и обильные осадки.