В МЧС предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде в воскресенье

Гололедица и мокрый снег ожидаются в Москве и области в воскресенье, 18 ноября. Возможное налипание снега на деревья и провода.

В МЧС призвали жителей столичного региона быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.

«В ближайшие 1–3 часа с сохранением в течение суток 18 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, гололедица, ночью местами отложение мокрого снега», –– говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистам рекомендовано помнить о неблагоприятных метеоусловиях и соблюдать дистанцию.

17 ноября коммунальные службы приступили к обработке дорог от гололеда.

Ранее в Гидромецентре рассказали о погоде в Москве и области на следующей неделе.

По прогнозам синоптиков, температура опустится, атмосферное давление в столице начнет расти.