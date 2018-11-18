Опубликовано видео танцев Микки Рурка под песню Евгения Осина
В Сети появилось видео с танцами знаменитого голливудского актера Микки Рурка под песню Евгения Осина.
Опубликовала ролик телерадиоведущая Мария Деева в Instagram.
На кадрах видно, как Рурк веселится на ринге под нестареющий хит «Но не верю я тому, что говорят».
«Сегодня не стало Евгения Осина... Его хиты любили все, даже Микки Рурк», — отметила Деева в подписи к видео.
Евгений Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. Певец долгие годы страдал от алкогольной зависимости и, по предварительным данным, перед смертью пил спиртное в течение недели.
Артиста похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище.
Осин является автором таких хитов, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.
Ранее в субботу последняя любовь певца рассказала об их отношениях и состоянии артиста перед кончиной.