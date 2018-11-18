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Последняя любовь Осина рассказала о депрессии певца

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Фото: РЕН
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Журналистка Виктория Петрова, ставшая последней и безответной любовью певца Евгения Осина, рассказала о попытках артиста бросить пить и о его состоянии перед смертью.

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По словам Виктории, с Осиным она познакомилась на работе. Ей нужно было взять у него интервью, хотя сам артист давно прекратил общение с прессой.

«Позвонила ему, написала в интернете. И он, естественно, сказал, что ни с какими журналистами не общается. Еще накричал. И потом проходит где-та пара месяцев, и он мне сам позвонил. Спросил, как у меня дела. Я была очень удивлена», –– приводит ее слова РЕН ТВ.

Позже у них завязалась переписка и установились дружеские отношения. Однако вскоре знаменитый певец начал испытывать к журналистке более глубокие чувства.

«Он постоянно начинал намекать на то, как я ему нравлюсь, какой я идеал для него женщины. Я объясняла ему — что если ты хочешь, допустим, заново жениться, хочешь создать семью, новые альбомы — нужно, в первую очередь, начать с себя», –– рассказала Петрова.

Осин предпринимал попытки вылечиться от алкоголизма и даже ездил в реабилитационную клинику в Таиланде. Однако лечение оказалось сложным и артист вернулся обратно.

«Мы сидели у него на кухне, он пел мне свои песни, говорил мне, что хочет посвятить мне свой альбом. Но в то же время это был глубоко несчастный человек. У него было безумное одиночество, безысходность. Он был истощен. Последний год был очень болезненный. Он не находил даже в себе силы, наверное, лечиться», –– отметила журналистка.

По ее словам, именно алкогольная зависимость погубила певца.

Евгений Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Является автором таких хитов, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

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