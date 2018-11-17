Прямой эфир

В Москве мужчина ранил ножом полицейского

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Сущевском Валу мужчина напал на полицейского и ранил его ножом. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в полицию поступила информация, что неизвестный угрожал нанести себе увечья предметом, похожим на нож. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили 49-летнего жителя столицы, который грозился нанести себе ранения. Когда полицейские попытались успокоить его, мужчина нанес резаную рану одному из стражей порядка.

На данный момент мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

16 ноября сообщалось, что житель Томска попытался избить полицейского своими штанами. На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как мужчина снимает штаны, отряхивает их, а затем пытается атаковать полицейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Грозном смертница подорвалась у КПП полиции
Преподаватель избил студентов в Узбекистане из-за отсутствия галстуков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017