В Москве мужчина ранил ножом полицейского

В Москве на Сущевском Валу мужчина напал на полицейского и ранил его ножом. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в полицию поступила информация, что неизвестный угрожал нанести себе увечья предметом, похожим на нож. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили 49-летнего жителя столицы, который грозился нанести себе ранения. Когда полицейские попытались успокоить его, мужчина нанес резаную рану одному из стражей порядка.

На данный момент мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

16 ноября сообщалось, что житель Томска попытался избить полицейского своими штанами. На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как мужчина снимает штаны, отряхивает их, а затем пытается атаковать полицейского.