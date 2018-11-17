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В США похоронили создателя вселенной Marvel Стэна Ли

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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В США состоялись закрытие похороны писателя и создателя комиксов Стэна Ли. Запись об этом 17 ноября появилась в его официальном аккаунте в Twitter.

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В компании POW! Entertainment, сооснователем которой был Ли, рассказали, что Стэн не хотел пышных похорон, и его семья попрощалась с ним на закрытой церемонии.

Также отмечается, что компания в ближайшее время планирует организовать памятные мероприятия для поклонников творчества Ли. Для них был создан сайт — «Стена памяти Стэна Ли», на котором отображаются публикации с определенными хештегами, которые поклонники делают в Facebook, Twitter или Instagram.

Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет после того, как был госпитализирован в Лос-Анджелесе.

Ли является автором и соавтором таких персонажей, как Человек-паук, Фантастическая четверка, Могучий Тор, Невероятный Халк, Черная пантера, Железный человек, Сорви-Голова и многих других.

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