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Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Создатель комиксов Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как пишет TMZ, Ли экстренно госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе в понедельник утром, где он скончался. В последние несколько лет он испытывал проблемы со здоровьем.

Ли является автором или соавтором таких персонажей, как Черная Пантера, Человек-паук, Могучий Тор, Железный Человек, Фантастическая Четверка, Невероятный Халк, Сорви-Голова, Человек-Муравей и многих других.

Кончину Стэна Ли РЕН ТВ прокомментировал иллюстратор комиксов, коллекционер и художник Андрей Дроздов.

Настоящее имя Стэна Ли — Стэнли Мартин Либер. Он родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. Свою карьеру Ли начал в 1939 году, когда стал ассистентом в компании Timely Comics, принадлежавшей Мартину Гудману. В 1960-х компания была переименована в Marvel Comics.

Стэн Ли появлялся в эпизодических ролях в каждом фильме по комиксам Marvel о супергероях.

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