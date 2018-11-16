Сенатор призвал усилить госрегулирование в туризме

Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предложил усилить госрегулирование в туристической отрасли. По его словам, на необходимость такого шага указывает ситуация с туроператором «Натали Турс».

«Мы все знаем, что туристическая сфера уже достаточно серьезно регулируется с помощью различных защитных механизмов, но тем не менее произошла такая ситуация. Она сигнализирует о том, что надо вернуться к дискуссии, еще раз посмотреть, что можно сделать в плане совершенствования регулирования и защиты», — цитирует Фомина агентство городских новостей «Москва».

При этом сенатор подчеркнул, что полное регулирование туристической сферы государством невозможно, так как рынок состоит из большого количества операторов. Однако ситуация «Натали Турс» показывает, что что-то делать всё же нужно, сказал он и предложил подумать над эффективными механизмами регулирования.

4 октября компания New Travelers, входящая в прекратившую туристическую деятельность группу «Натали Турс», возобновила продажу туров. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что бизнесом этой компании руководит глава «Натали Турс» Владимир Воробьев, хотя он не значится ни владельцем, ни гендиректором.

Днем ранее полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве против «Натали Турс» после сообщений о массовых нарушениях туроператором прав граждан. По данным проверки Генпрокуратуры, деньги были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж. Всего пострадали 5293 человека.

С 4 сентября российский туроператор остановил деятельность в связи с исключением Ростуризмом из реестра юридических лиц, работающих под брендом компании. Решение агентства по делам туризма связано с аннулированием всех туров с 4 июля. Руководство компании объяснило это решение финансовыми проблемами.