В АТОР оценили задолженность «Натали Турс» перед туристами

Задолженность туроператора «Натали Турс» перед туристами составляет порядка $10 млн. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это наши оценки на основании данных турагентств, исходя из тех данных, которые мы получаем от клиентов и отдельных групп клиентов», — сказала Ломидзе «РИА Новости». Сама компания, по словам представителя АТОР, «пока молчит».

По оценкам ассоциации, компенсаций могут потребовать более 5 тыс. человек. Речь идет в том числе о тех, кому пришлось повторно оплачивать гостиницу.

Страховое возмещение будет выплачиваться только в том случае, если туроператор признает себя неспособным выплатить компенсации самостоятельно. Пока этого не произошло.

6 июля стало известно, что финансовых гарантий «Натали Турс» в размере 105,5 млн рублей недостаточно, чтобы вернуть деньги всем пострадавшим туристам. Днем ранее компания начала выплаты. Сообщалось, что на эти цели направили 800 тыс. рублей.

4 июля глава компании Владимир Воробьев заявил, что компания будет аннулировать все подтвержденные туры своих клиентов. По его словам, туроператор ранее озвучил данные о состоянии дел, и партнеры начали веерно отключать «Натали Турс» от обслуживания.