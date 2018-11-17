Потушить пожар: В Латвии призвали запретить шествия с факелами

Несколько общественно-политических сил Латвии обратились к властям Риги (письмо есть в распоряжении «Известий») с просьбой запретить традиционное факельное шествие 18 ноября, которое ежегодно проходит в столице страны в День независимости. По мнению авторов обращения, мероприятие, организованное националистами, напоминает «торжественные походы» времен гитлеровской Германии и противоречит демократическим принципам. Как заявили «Известиям» организаторы, в этом году в акции примут участие около 18 тыс. человек.

Огонь над Ригой

В это воскресенье в Латвии будут отмечать столетие республики. Ежегодно, начиная с 2003-го, Рига 18 ноября становится центром проведения массового факельного шествия, которое начинается у монумента Карлису Улманису (авторитарный руководитель Латвии в 1934–1940 годах) и заканчивается у памятника Свободы. Организатором мероприятия традиционно выступает правая парламентская партия «Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ». Именно эта политическая сила выступала в сейме за уравнивание статуса нацистских и советских ветеранов Второй мировой войны, а также поддерживает полный переход образования исключительно на латышский язык.

Как отмечается на официальном сайте партии, мероприятие проходит под девизом «Латвия наша!» и лозунгом «Мы латыши!». Как пояснил «Известиям» депутат сейма от этой партии Александр Кирштейнс, в шествии, скорее всего, примет участие около 18 тыс. человек.

— Молодежи это нравится. Традиция факельного шествия родилась не случайно, это победа света над темнотой, так как оно проходит ночью 18 ноября. Есть только одно государство в мире, которое занимается защитой латышской культуры и латышей, — заявил парламентарий. — Латвия не многонациональное государство, а многоэтническое. В нашей стране проживает одна нация и разные этнические группы. Две нации могут жить в одном государстве только там, где они имеют свои исторические территории. А у русских, например, нет своей автономной территории в Латвии.

Латыши против

Многие жители страны, однако, озабочены манерой празднования этого события. Поэтому сразу несколько общественных организаций и политических партий на этой неделе отправили в рижскую мэрию письмо с просьбой прекратить практику проведения факельных шествий.

— Увы, это очень напоминает аналогичные марши в нацистской Германии. Организаторы мероприятия — политики, которые регулярно пропагандируют ультраправые идеи и поддерживают, например, шествие легионеров СС, проходящее в стране ежегодно 16 марта, — сказал «Известиям» председатель «Объединения против нацизма» Янис Кузинс. — Во время факельного шествия можно услышать, а также увидеть на плакатах не только такие лозунги, как «Латвия наша!» и «Мы латыши!», но и «Латвия для латышей!». Это наносит огромный урон имиджу нашей страны как демократического государства. От этой практики давно пора отказаться.

Общественный деятель добавил, что в «Европе, где еще свежа память о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны, такие проявления, отсылающие к гитлеровской Германии, абсолютно неприемлемы». Поэтому общественные деятели также обратились за поддержкой к Европейскому уполномоченному по правам человека с призывом обратить внимание на «огненную» акцию в Риге.

Это традиция для многих жителей государства «абсолютна непонятна и носит странный оттенок», так как ассоциируется с «нацистскими ритуалами», сказал «Известиям» лидер партии «За Альтернативу» Александр Мирский.

— Кроме того, это государственный праздник и поэтому такие мероприятия оплачиваются государством, на это выделяется бюджет. А собирается он за счет денег всех, даже тех, кто не хочет ходить с факелами, — отметил он.

Озабоченность мира

Несмотря на то что впервые традиция ходить с факелами появилась еще в Древней Греции, особой популярностью это мероприятие пользовалось в нацистской Германии. Один из самых известных огненных походов прошел 30 января 1933 года, когда лидер НСДАП Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии. Учитывая рост ультраправых настроений в Латвии после распада СССР, неудивительно, что многие жители неоднозначно относятся к подобным праздниками.

Российский МИД неоднократно обращал внимание мировой общественности на проведение мероприятий, привязанных к героизации нацизма. И акцент делается не исключительно на Риге, но и на других членах мирового сообщества, на территории которых замечены подобные проявления. На днях в Генеральной Ассамблее ООН была принята соответствующая резолюция, одним из соавторов которой стала Россия. За проголосовали 130 стран, против — США, Канада и Украина. Латвия воздержалась от голосования.

Власти ЕС не должны игнорировать акции, которые организуются латвийским крайне правым движением, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Европарламента по сотрудничеству с РФ Йиржи Машталка.

— ЕС, безусловно, должен обратить на это внимание и, как минимум, принять резолюцию, осуждающую подобные мероприятия, — отметил евродепутат. — Это ведь не обычный марш с фонарями. Хоть это и праздник, но, учитывая, кто является организатором марша, он популяризирует националистические идеи, которые не должны быть частью культуры Европы. Жаль, что Брюсселем подобные проблемы в Прибалтике и на Украине игнорируются, несмотря на то что они являются четким проявлением неофашизма.

В то же время Европарламент 25 октября 2018 года принял резолюцию «О росте неофашистского насилия в Европе», в котором упоминается и ситуация в Латвии. В документе, однако, ни слова не говорится о факельных шествиях в День независимости. Тем не менее отдельным пунктом выражается озабоченность в связи с ежегодным проведением мероприятий, приуроченных ко Дню памяти латышских легионеров. В 1998 году сейм Латвии принял заявление «О латышских легионерах во Второй мировой войне», сделав день их памяти официальным праздником. Под дипломатическим давлением ряда стран праздник был вскоре отменен (в 1998–1999 годах он отмечался на государственном уровне).

Однако по сей день ежегодно 16 марта тысячи латышей, включая ряд действующих политиков, выходят на улицы, чтобы «почтить память» нацистов, воевавших против Красной армии. В годы Второй мировой войны на территории Латвии был создан Латышский добровольческий легион СС, сформированный из двух дивизий. 16 марта 1944 года у населенного пункта Новосокольники в Калининской области РСФСР (ныне Тверская область) латвийские части войск СС впервые вступили в бой с наступающей Красной армией. В Третьем рейхе 16 марта отмечался как День памяти героев.