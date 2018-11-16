Употребление термина «толерантность» стало настолько частым и распространенным, что его значение иногда буквально замыливается. А ведь оно заложено в одной из основных Божественных заповедей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Бог нам велел: возлюби. А что значит возлюбить? Принимать, уважать, понимать. Кто нам ближний? Каждый человек, которого мы встречаем на своем пути, независимо от его национальности, вероисповедания, цвета кожи, пола, физических возможностей, социального уровня, политических убеждений, спортивный предпочтений… Всевышний создал всех людей разными, подарив каждому собственную индивидуальность. Он также определил нас в разные группы — по своему этническому происхождению, талантам и многим другим особенностям. Но каждого из нас он сделал своим партнером и наградил нас общей особой миссией — совершенствовать этот мир.

Та толерантность, о которой действительно важно говорить в современном социуме, является гораздо более глубоким и всеобъемлющим понятием, нежели «терпимость», как ее дословно можно перевести. Толерантность — это гармония, это принятие нашего соседа таким, какой он есть; это уважение к его индивидуальности и к его особенностям, делающим его непохожим на нас.

В этом контексте антонимом толерантности может выступить дискриминация. Причин у дискриминации по самым разным признакам может быть масса: это и укоренившиеся исторические стереотипы, и особенности воспитания и культуры, и зависть, вызванная чувством несправедливости, низкой самооценкой и многим другим.

В своде устного иудейского закона мишне сказано: «Кто не берет на себя роль судьи, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы». Да, одна из заповедей сыновей Ноя, данных всему человечеству, — создать справедливую судебную систему. Но справедливую — значит, беспристрастную. А дискриминация начинается там, где задевают наши личные интересы, то есть о беспристрастии здесь не может быть и речи, и судить нам кого-либо вовсе не следует.

Угроза толерантности внутри системы ценностей каждого человека граничит с зоной его комфорта, душевного баланса и, конечно, счастья. Переживая кризис, как внутренний, личностный, так, возможно, и финансовый, человеку может показаться, что он достоин большего, а кто-то рядом незаслуженно занимает его место. «Незаслуженно» не оттого, что «я умнее и талантливее», а оттого, что «он другой» — другого пола или «он приехал сюда из другой страны, и теперь отнимает мое». Но на самом деле, если разобраться, каждый человек уже имеет весь потенциал для счастья, и, достигая новых успехов, он должен полагаться только на собственные силы и возможности.

Существует притча, когда мудрец посетил город, где царили смута и раздор. Жители завидовали, грабили, убивали, и никто не знал, как навести порядок. Тогда мудрец приказал всем выйти на главную площадь города с самой ценной для него вещью, а затем велел сложить все в одну кучу. После этого он сказал всем взять то, что, по его мнению, ему больше всего необходимо. И знаете, что произошло? Каждый достал из огромной груды именно свою вещь. Мораль сей истории вполне очевидна: мы уже имеем всё, что нам нужно, остается лишь научиться это ценить, и мы не имеем морального права считать, что кто-то достоин меньшего или вовсе не заслуживает того, что имеет.

Мишна нас учит: «Не презирай никакого человека и не считай что‑либо невозможным: ибо нет человека, у которого не было бы его часа, и нет вещи, у которой не было бы ее места». Всевышний дал каждому из нас его уникальное задание, которые никто другое не способен выполнить. Среди нас нет худших или лучших, победителей или проигравших, но мы все разные, и, как заповедовали еврейские мудрецы, мы должны «принимать другого с радостью».

Возможно, чтобы понятие «другой» не становилось понятием «чужой», чтобы искренне принять человека, не похожего на нас, нам стоит больше узнать о нем, о его культуре, жизни, взглядах. И тогда презрение сменится эмпатией. Следует поинтересоваться, что переживают люди с ограниченными физическими возможностями и как они нуждаются в нашей помощи и поддержке. Выяснить истинные причины того, из-за чего люди становятся беженцами. Изучить основы культуры тех, кто состоит в другой религиозной общине или историю предков людей другой расы. Это поможет нам понять, что все мы уникальны по-своему и каждый заслуживает всех возможных благ.

Сегодня, в Международный день толерантности, я хочу призвать каждого стать более внимательным и открытым к внешней среде с ее многообразием, к людям вокруг. Только меняя себя, мы способны достичь гармонии — и в сердце, и в окружающем нас мире. Только гармония между людьми может стать гарантией счастливого будущего нашей семьи, улицы, города, страны, всей планеты.

Автор — глава Федерации еврейских общин

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