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В России пройдут массовые акции памяти жертв дорожных аварий

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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По всей России 18 ноября пройдут акции и массовые мероприятия, приуроченные к объявленному Организацией Объединенных Наций Всемирному дню памяти жертв ДТП. Погибших в дорожных авариях вспоминают каждое третье воскресенье ноября. Акции нацелены на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.

Поддержку в проведении мероприятий окажут представители местных властей, общественных организаций, школьники, студенты и журналисты.

Тема Дня памяти в этом году называется «У каждой дороги своя история». В регионах память жертв ДТП почтут минутой молчания, также повсеместно пройдут автопробеги с эвакуаторами, на платформах которых будут установлены разбитые в ДТП автомобили. В мероприятии примут участие представители экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий ДТП, общественных организаций и молодежных формирований.

Сотрудники ГИБДД посетят в больницах детей, получивших травмы в результате дорожных автоаварий, а также примут участие в акциях по сдаче донорской крови. Всемирный день памяти жертв ДТП также поддержат и представители духовенства, которые проведут поминальные молебны.

12 ноября сообщалось, что Госавтоинспекция разработала законопроект, предусматривающий введение штрафа за опасное вождение, запрет на которое был введен в ПДД еще в 2016 году. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей.

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