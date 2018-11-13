Старт продаж спиртного через интернет отложен

Продажи алкоголя в интернете с предполагаемого срока — январь 2019 года — начать не получится. Законопроект Минфина о легализации онлайн-продаж спиртного раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, при этом за оставшиеся 1,5 месяца ведомство не сможет доработать документ и внести его на рассмотрение в Госдуму, заявил «Известиям» источник в правительстве.

В управлении считают, что онлайн-продажи расширят рынок сбыта алкоголя, что противоречит политике государства по снижению масштабов употребления спиртного.

Согласно отзыву ГПУ, с которым ознакомились «Известия», в законопроекте не установлен правовой механизм проверки возраста покупателя, а также запрета на продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени.

Ожидается, что документ будет серьезно переработан. В частности, против продаж алкоголя в Сети выступал Минздрав — в ведомстве уверены, что подобный шаг повысит доступность спиртного.

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Не дадут запить: онлайн-продажи алкоголя откладываются