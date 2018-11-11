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В России снизилось производство водки и вина

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В России за 10 месяцев 2018 года произвели 63,15 млн декалитров (дал) водки, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщили в воскресенье, 11 ноября, в Национальном союзе защиты прав потребителей.

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При этом отмечается, что самое большое сокращение произошло у производителей вина, которые за 10 месяцев выпустили шампанского и игристых вин на 4,1% меньше, чем годом ранее. Выработка тихих вин в январе-октябре составила 25,67 млн дал, это на 4,4% меньше прошлогоднего, передает «Интерфакс».

При этом за 10 месяцев на 1,1% повысилось производство коньяка — до 6,71 млн дал, а напитков крепостью более 25 градусов за этот период было выработано 4,71 млн дал, что на 10,6% больше, чем в 2017 году.

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