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Назвавшая Порошенко олигархом журналистка лишилась работы

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Фото: youtube.com
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Украинская журналистка Марина Барановская, назвавшая президента Украины Петра Порошенко олигархом, сообщила в Facebook о своем увольнении из издания «Детектор медиа».

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В феврале этого года Барановская спросила у Порошенко, каково «президенту-олигарху жить в стране, где люди выживают». Инцидент вызвал бурное обсуждение, и, как отмечает сама журналистка, писали о «неудобном» вопросе «все украинские СМИ и не только».

Порошенко тогда ответил, что «жизнь у него не сахар» и пригласил Барановскую провести с ним один день, чтобы лично в этом убедиться.

Женщина приглашение приняла и даже сняла документальный фильм «Один день с президентом».

Однако после этого отношение руководства к Барановской, по ее словам, сильно изменилось, хотя ранее ее работой все были довольны.

«Отношение к моей работе и мне лично изменилось радикально и резко в конце февраля после пресс-конференции <...> Я ищу работу в средствах массовой информации. Возможно, кто-то из вас может помочь мне советом или рекомендацией. Буду очень благодарна за любую помощь», –– добавила журналистка.

В сентября сообщалось, что польский телеканал уволил сотрудника за «унизительное фото» президента Анджея Дуды c американским лидером Дональдом Трампом.

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