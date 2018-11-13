Три человека погибли при взрыве на пиротехнической фабрике в Испании

Взрыв на пиротехнической фабрике в муниципалитете Гуадикс (Испания) унес жизни трех человек. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило издание EuropaPress.

Еще трое человек на территории фабрики от взрыва не пострадали, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на месте взрыва работает испанская гражданская гвардия, полиция, медики.

24 мая один человек погиб, еще 27 пострадали при взрыве пиротехники, которая хранилась в частном доме в испанском муниципалитете Туй.