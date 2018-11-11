На Украине 20 генералов наказали после взрывов на военных складах

После взрывов на украинских военных складах 75 человек привлекли в ответственности, 20 из них являются генералами. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в интервью «5 каналу» в воскресенье, 11 ноября.

Полторак отметил, что большинство украинских арсеналов должны были закрыть еще в 2014 году из-за нехватки средств.

Также министр обороны заявил, что стране не хватает денег и людей для охраны объектов. «В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — отметил Полторак.

За последние четыре года на территории Украины произошло несколько крупных пожаров на военных арсеналах. В октябре 2015 года произошел пожар в городе Сватово, контролируемом Киевом, в Луганской области. Возгорание случилось на складе с около 3,5 тыс. припасов. При пожаре четверо погибли.

В марте 2017 года 70% боеприпасов было уничтожено после пожара в Балаклее в Харьковской области. Причиной возгорания назвали диверсию. В мае 2018 года этот склад повторно загорелся. Пожар начался на технической площадке, на которой очищали и разминировали оставшиеся после предыдущего инцидента боеприпасы.

В сентябре 2018 года в Калиновке Винницкой области произошел пожар на складах. На них находилось, по заявлению украинских властей, около 83 тыс. боеприпасов, в том числе для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

Утром 8 октября в городе Ичне в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов стоимостью порядка $2 млрд. Затем начался пожар, в результате которого пришлось эвакуировать около 10 тыс. человек. Украинская сторона почти сразу обвинила в произошедшем Россию.