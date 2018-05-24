Человек погиб при взрыве пиротехники в Испании

Один человек погиб, еще 27 пострадали при взрыве пиротехники, которая хранилась в частном доме в испанском муниципалитете Туй. Об этом сообщило правительство автономного сообщества Галисия.

По предварительной информации местных властей, погибла пожилая женщина, среди раненых семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Владелец пиротехники задержан. По информации следствия, ранее ему принадлежал пиротехнический завод, который был закрыт. Часть изделий со склада завода задержанный перенес в частный дом своего родственника.

При взрыве были выбиты стекла домов в радиусе нескольких километров, а также загорелся лес.

Ранее агентство Europa Press со ссылкой на источники сообщало о четырех жертвах взрыва.