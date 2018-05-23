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Четыре человека погибли в результате мощного взрыва пиротехники в Испании

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Фото: Depositphotos/pillerss
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Взрыв пиротехники произошел 23 мая в жилище автономного сообщества Галисия в испанском муниципалитете Туй. Как пишет агентство Europa Press со ссылкой на источники, погибли четыре человека, еще 12 пострадали.

По данным собеседников агентства, ударная волна  от мощного взрыва нанесла повреждения объектам, расположенным в радиусе нескольких километров.

К месту произошедшего прибыли пожарные и скорая помощь. При этом источники в правоохранительных органах сообщают, что до сих пор сохраняется риск повторных взрывов и заражения почвы.

22 мая около 8,7 тыс. жителей германского Дрездена эвакуировали после обнаружения 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд нашли во время строительных работ в районе центрального железнодорожного вокзала. 

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