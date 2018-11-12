Пресс-секретарь пояснил слова Мединского о живом Летове

Министр культуры России Владимир Мединский, говоря о том, что называть аэропорты именами живых людей — дурной тон, имел в виду Сергея Шнурова, а не Егора Летова. Цитата вырвана из контекста, заявил пресс-секретарь чиновника Юрий Бондаренко.

«И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью», — привел Бондаренко у себя в Twitter заявление Мединского.

Егор (Игорь) Летов — советский и российский музыкант, который родился и жил в Омске. Он скончался в своем родном городе в феврале 2008 года. В рамках голосования за название для омского аэропорта за него проголосовало около 10% респондентов, но в тройку лидеров оно не вошло. На вопрос об отношении к этой инициативе Мединский, находящийся с визитом в Омске, ответил: «Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном».

После ремарки из зала о том, что Летов не жив, министр добавил: «Разумеется, но предлагаются еще несколько деятелей поп-культуры, лидеров рок-групп и так далее. Это должно быть решением жителей», пишет издание «Новый Омск».

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, объявлен общенациональный конкурс. В нем жители России самостоятельно могут определить, чье имя присвоить аэропортам страны. Среди прочих кандидатур в Санкт-Петербурге активисты предложили музыканта Сергея Шнурова.