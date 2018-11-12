Прямой эфир

Опубликовано видео с заснувшим рядом с Меланьей Трамп королем Марокко

0
Фото: youtube.com/Bayan Vine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ролик, на котором король Марокко Мухаммед VI заснул рядом с первой леди США Меланьей Трамп во время речи президента Франции Эммануэля Макрона, набирает популярность в Сети. Инцидент произошел в Париже на торжественном мероприятии, посвященном столетию окончания Первой мировой войны.

На кадрах видно, как король Марокко начинает засыпать. Голова монарха склоняется к груди. Однако Меланья не обращает внимания на Мухаммеда VI. Супруга Трампа держится невозмутимо, продолжая слушать речь Макрона. При этом сам американский президент очень недовольно поглядывает на Мухаммеда VI.

Посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны праздничные торжества прошли в минувшие выходные, передает НСН.

Ранее в понедельник пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который так и не дождался рукопожатия от президента США Дональда Трампа во время торжественной церемонии в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Когда Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили в понедельник несколько мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, столетняя француженка приняла канцлера Германии за супругу президента Франции Брижит Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы
Меркель перепутали с супругой Макрона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017