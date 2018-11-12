Опубликовано видео с заснувшим рядом с Меланьей Трамп королем Марокко

Ролик, на котором король Марокко Мухаммед VI заснул рядом с первой леди США Меланьей Трамп во время речи президента Франции Эммануэля Макрона, набирает популярность в Сети. Инцидент произошел в Париже на торжественном мероприятии, посвященном столетию окончания Первой мировой войны.

На кадрах видно, как король Марокко начинает засыпать. Голова монарха склоняется к груди. Однако Меланья не обращает внимания на Мухаммеда VI. Супруга Трампа держится невозмутимо, продолжая слушать речь Макрона. При этом сам американский президент очень недовольно поглядывает на Мухаммеда VI.

Посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны праздничные торжества прошли в минувшие выходные, передает НСН.

Ранее в понедельник пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который так и не дождался рукопожатия от президента США Дональда Трампа во время торжественной церемонии в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Когда Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили в понедельник несколько мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, столетняя француженка приняла канцлера Германии за супругу президента Франции Брижит Макрон.