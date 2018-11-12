Подаренная Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи собака родила шестерых щенков
Одна из двух собак, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, родила шестерых щенков. Об этом глава Южной Кореи сообщил в своем Twitter.
«Коми, подарок от председателя Ким Чен Ына... родила в воскресенье, 9 ноября, шестерых щенков. Три мальчика и три девочки. Все они белого цвета, здоровые», — написал президент. В другом сообщении он выразил надежду, что отношения между двумя государствами будут такими же «плодотворными», передает «РИА Новости».
В ходе межкорейского саммита в Пхеньяне с 18 по 20 сентября Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак породы пхунсан: мальчика по кличке Сонгканг и девочку по кличке Коми. Питомцы прошли необходимый санитарный осмотр, после чего были доставлены в президентский дворец. До этого КНДР уже дарила Южной Корее собак такой породы. Это произошло после первого межкорейского саммита в 2000 году. Животные по имени Ури и Дури содержались в зоопарке до момента своей естественной смерти в 2013 году.