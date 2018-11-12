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Подаренная Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи собака родила шестерых щенков

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Одна из двух собак, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, родила шестерых щенков. Об этом глава Южной Кореи сообщил в своем Twitter.

«Коми, подарок от председателя Ким Чен Ына... родила в воскресенье, 9 ноября, шестерых щенков. Три мальчика и три девочки. Все они белого цвета, здоровые», — написал президент. В другом сообщении он выразил надежду, что отношения между двумя государствами будут такими же «плодотворными», передает «РИА Новости».

В ходе межкорейского саммита в Пхеньяне с 18 по 20 сентября Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак породы пхунсан: мальчика по кличке Сонгканг и девочку по кличке Коми. Питомцы прошли необходимый санитарный осмотр, после чего были доставлены в президентский дворец. До этого КНДР уже дарила Южной Корее собак такой породы. Это произошло после первого межкорейского саммита в 2000 году. Животные по имени Ури и Дури содержались в зоопарке до момента своей естественной смерти в 2013 году.

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