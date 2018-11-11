Прямой эфир

Власти Южной Кореи отправили в Пхеньян 200 т мандаринов

0
Фото: Global Look Press/Karl Newedel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С южнокорейского острова Чеджудо в Пхеньян вылетел военно-транспортный самолет с мандаринами. Цитрусы — жест благодарности в ответ на подарок из 2 т деликатесных дикорастущих грибов сони-посот (мацутакэ), который глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил во время визита в КНДР.

Как уточняет «РИА Новости», всего в КНДР планируется доставить 200 т мандаринов. Первую партию груза сопровождали замминистра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон и секретарь президента Со Хо.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга находились в КНДР с визитом с 18 сентября. На память о встрече глава КНДР Ким Чен Ын подарил южнокорейскому коллеге 2 т деликатесных грибов сони-посот. В южнокорейской администрации уточнили, что грибы направят членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками в Северной Корее. Подарок получат около 4 тыс. человек. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разведка Южной Кореи изучит образцы грунта с ядерного полигона КНДР
СМИ узнали о желании США застопорить экономическое сотрудничество Южной Кореи и КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017