Власти Южной Кореи отправили в Пхеньян 200 т мандаринов

С южнокорейского острова Чеджудо в Пхеньян вылетел военно-транспортный самолет с мандаринами. Цитрусы — жест благодарности в ответ на подарок из 2 т деликатесных дикорастущих грибов сони-посот (мацутакэ), который глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил во время визита в КНДР.

Как уточняет «РИА Новости», всего в КНДР планируется доставить 200 т мандаринов. Первую партию груза сопровождали замминистра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон и секретарь президента Со Хо.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга находились в КНДР с визитом с 18 сентября. На память о встрече глава КНДР Ким Чен Ын подарил южнокорейскому коллеге 2 т деликатесных грибов сони-посот. В южнокорейской администрации уточнили, что грибы направят членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками в Северной Корее. Подарок получат около 4 тыс. человек.