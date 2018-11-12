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Девушку не пустили в Лувр из-за откровенного платья

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Фото: instagram/Newsha Syeh (@mewsha)
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Австралийскую модель и блогера 25-летнюю Ньюшу Сиех не пустили в Лувр из-за откровенного платья. Об этом 8 ноября сообщил Daily Mail.

В своем Instagram девушка поделилась снимком, где она стоит в черном полупрозрачном платье с глубоким вырезом.

«Вчера охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скорчился, послал отвратительные жесты в мой адрес и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться», — рассказала девушка в stories.

Подписчики блогера в основном поддержали охранника и стали писать ей гневные комментарии, называя проституткой.

«Ты надела платье задом наперед», — прокомментировал фото мужчина.

«Мне кажется, она спутала Лувр с магазином», — съязвила другая девушка.

Также Сиех в stories активно уверяла, что в Лувре нет дресс-кода. Но журналисты таблоида обратились к правилам посещения музея, где сказано, что в Лувре нельзя появляться в купальнике, босиком, с обнаженной грудью или голым.

9 июля сообщалось, что в Австралии 500 человек собрались на крыше магазина для необычной фотосессии. Моделям нужно было раздеться догола. Лежать или стоять, держа или накрывшись красной материей.

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