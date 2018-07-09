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500 человек устроили «голую» фотосессию в Австралии

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Австралийцы готовы на всё ради искусства, например обнажиться на публике. 500 человек собрались на крыше магазина для необычной фотосессии. Моделям нужно было раздеться догола. Лежать или стоять, держа или накрывшись красной материей.

Снимали на рассвете, когда на улице отнюдь не жарко — всего 9 градусов. Съемку организовал американский фотохудожник Спенсер Туник. Он прославился тем, что устраивает «голые флешмобы» для своих фотоинсталляций в самых необычных местах.

 

 

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