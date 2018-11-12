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«ВКонтакте» подвела итоги конкурса разработчиков VK Hackathon

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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Социальная сети «ВКонтакте» выплатила 1,5 млн рублей победителям конкурса VK Hackathon по разработке прототипов технологических продуктов. Церемония награждения состоялась в Главном штабе Эрмитажа, информирует 12 ноября пресс-служба компании.

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В конкурсе приняли участие более 400 разработчиков из 120 команд. Им предстояло за 42 часа с нуля разработать прототип технологических продуктов в шести направлениях: культура, медиа, образование, благотворительность, технологии и городская среда.

Главный приз конкурса — 500 тыс. рублей — достался создателям приложения VK Apps для доноров крови, включающего в себя личный профиль доноров, карту со станциями переливания крови, а также ленту событий с прошлыми донациями. Приложение разработала команда команда «Рабочее название».

Кроме того, 200 тыс. рублей получили победители номинации «Выбор ВКонтакте» — команда Getcoder, разработавшая приложение для поиска разработчиков для команды хакатона. Лидерам в остальных номинациях выплатили по 100 тыс. рублей.

В ноябре руководство соцсети Facebook подало заявку на патент, закрепляющий за компанией технологию поиска друзей по геолокации.

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