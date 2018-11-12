Facebook решила запатентовать систему поиска друзей по геолокации

Руководство Facebook подало заявку на патент, закрепляющий за компанией технологию поиска пользователями соцсети друзей по геолокации.

Как сообщает Fox News, благодаря доступу к геоданным система фиксирует случаи, когда два пользователя находятся рядом, и предлагает им внести друг друга в список друзей.

При этом система самостоятельно анализирует частоту и продолжительность встреч между потенциальными друзьями и оценивает, являются ли они случайными встречными или нет.

В компании отметили, что заявка на патент не означает, что новая функция в скором времени появится в Facebook.

«Мы часто пытаемся получить патенты на технологии, которые в итоге не используем, и патенты не следует воспринимать как индикаторы наших дальнейших планов», — отметил представитель соцсети.

Facebook после обновления Facebook Messenger, вышедшего 7 ноября, позволила пользователям удалять свои отправленные сообщения в течение 10 минут. В новой версии разработчики также обещают улучшенный поиск по чатам и контактам, цветовые градиенты в сообщениях и «темный» режим.