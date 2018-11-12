Психологи объяснили скандальное поведение Руслана Шамсуарова

Скандальные поступки сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова можно объяснить тем, что он «уверовал в собственную безнаказанность», заявил доктор медицинских наук, психиатр и психотерапевт Михаил Барышев.

«Он уверовал в собственную безнаказанность, потому что сколько раз он попадал, и к чему это привело — ни к чему. Как жилось ему так и жилось», — пояснил специалист корреспондентам программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ.

При этом Барышев выразил удивление фактом, что руководство таких «сильных компаний», как «Лукойл», позволяет детям своих сотрудников так работать.

Вместе с тем психолог Павел Жавневров отмечает, что подобное поведение у детей богатых и влиятельных родителей может закладываться еще в раннем возрасте.

«Дети имеют, соответственно, очень логические цепочки. Я делаю вот это, получаю вот это. Если ребенок истерит, ему покупают, он дальше будет истерить», — подчеркнул эксперт.

Первый скандал вокруг Руслана Шамсуарова разгорелся в 2016 году. Сын вице-президента «Лукойла» был участником гонок на Gelandewagen от сотрудников ДПС, которую молодые люди транслировали в интернете через приложение Periscope.

6 ноября студентка одного из вузов Москвы обвинила Шамсуарова в изнасиловании и подала на него заявление в полицию. По ее словам, инцидент произошел в жилом доме на площади Победы в столице. Сам Шамсуаров утверждает, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.