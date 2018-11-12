В Калифорнии выросло число погибших от лесных пожаров

Число погибших при лесных пожарах в северной и южной частях американского штата Калифорния выросло до 31 человека. По данным полиции, остается неизвестной судьба 228 человек.

10 ноября президент США Дональд Трамп из-за лесных пожаров объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии.

Глава Белого дома также распорядился предоставить федеральную помощь местным властям. Площадь пожара составляет 362 кв. км.

Он разрушил около 7 тыс. построек, большинство из которых являются жилыми домами. Около 250 тыс. человек покинули свои жилища.